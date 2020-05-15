Кишинёв, , 20:59 — REGNUM О завершении действия режима чрезвычайного положения, введённого в связи с угрозой распространения коронавируса в Молдавии, объявил 15 мая в ходе брифинга премьер-министр страны Ион Кику.

Завершение действия режима ЧП означает окончание действия полномочий национальной комиссии по ЧП. При этом, в связи с существующей до сих пор угрозой пандемии, в стране остаются в силе все санитарно-эпидемиологические ограничения.

Принимать решения касательно вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране, будет чрезвычайная комиссия по вопросам здравоохранения, режим ЧП в сфере здравоохранения установлен на 30 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 5745 выявленных случаях заражения коронавирусом в Молдавии, из них 202 случая летального исхода.

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