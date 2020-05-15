Москва, , 20:58 — REGNUM Более 1,6 тысячи российских военнослужащих сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию по состоянию на 15 мая. Об этом говорится в бюллетене Минобороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 162 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — сообщают в ведомстве.

Как уточняется, на сегодняшний день 361 военнослужащий проходит лечение в госпиталях Минобороны, 553 человека содержатся в изоляторах по месту службы, ещё 19 находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. Кроме этого, 689 военнослужащих с коронавирусом изолированы на дому.

Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один из них — в тяжёлом состоянии, 11 человек — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания. Выздоровели на сегодняшний день 670 военнослужащих.