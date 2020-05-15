Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Многие геймеры негативно приняли новость о том, что первое обновление DOOM Eternal принесло в игру систему защиты от мошенничества компании Denuvo. Об этом 15 мая сообщил журнал PC Gamer.

Систему Denuvo Anti-Cheat специально для многопользовательских игр нидерландская компания Irdetoразрабатывала на протяжении последних трёх лет. Отличительной особенностью программы является то, что она не добавляет иконку на панель задач и сами разработчики признали, что эта «невидимость» может удивить пользователей.

Denuvo Anti-Cheat устанавливается, когда геймер в первый раз запускает обновлённую DOOM Eternal, она собирает информацию, как ПК пользователя взаимодействует с игрой. Эксперты высказали предположение, что этот сервис будет представлять собой серьезную угрозу безопасности в случае, если кто-то обнаружит в нём уязвимость.

Многие геймеры стали высказывать негативные отзывы в адрес разработчиков DOOM Eternal в Steam и на Reddit. Один из пользователей этого форума предложил геймерам удалить эту программу с их ПК, его пост быстро стал популярным. Другие рассказали, что после обновления игры столкнулись с проблемами сбоев и падения производительности.

Напомним, многие геймеры уже давно критикуют разработчиков игр за то, что они добавляют в них систему защиту от копирования Denuvo Anti-Tamper. Считается, что работа этой программы серьёзно влияет на производительность ПК.

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