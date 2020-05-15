Дакка, , 20:55 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Бангладеш превысило 20 тысяч, сообщили 15 мая в министерстве здравоохранения и благосостояния семьи страны.

За прошлые сутки в Бангладеш выявлено ещё 1202 случая COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев достигло 20 065.

За сутки 15 человек с этим диагнозом скончались. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бангладеш достигло 298, число излечившихся достигло 3882.

Напомним, в Бангладеш объявлено о продлении каникул до 30 мая и о выплатах пяти миллионам бедных семей. Ограничительные меры в стране ослаблены с 10 мая, при этом спада заражений не наблюдается.

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