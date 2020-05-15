Москва, , 20:52 — REGNUM Владельцы агрокластера Фуд Сити в Москве дали разъяснения относительно несанкционированного схода граждан одной из Закавказских республик возле рынка, произошедшего сегодня, 15 мая.

Напомним, что большое количество арендаторов, которые работают в Фуд Сити, собрались возле этого рынка. Поступала информация о том, что арендаторы недовольны ростом арендной платы, в частности за паллетоместа.

После прибытия на место сотрудников столичной полиции и Росгвардии несанкционированный митинг был пресечен — его участники мирно разошлись.

В администрации Фуд Сити заявили, что речь вовсе не идет о повышении арендной платы. На территории рынка просто существенно сократились торговые площади, предназначавшиеся для размещения сезонных продуктов. Сделано это было по рекомендации Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.

Это спровоцировало протест тех, кто не смог получить места на рынке.

Администрация заверяет, что все завершилось мирно и на территории Фуд Сити решили открыть дополнительные места для торговли.