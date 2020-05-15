Москва, , 20:44 — REGNUM Последний самолёт с российскими военнослужащими, оказывавшими помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса, вернулся в Россию. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе Министерства обороны.

Как уточняется, бортом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на подмосковный аэродром «Чкаловский» доставлена последняя группа военных и специальная техника.

Таким образом, длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны по оказанию помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции завершена, отметили в ведомстве.

Напомним, российские военные медики оказывали содействие итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 в наиболее пострадавших от эпидемии населённых пунктах области Ломбардия.