Екатеринбург, , 04:53 — REGNUM В Свердловской области лишь ограниченная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией будет лечиться на дому. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Большинство больных, проходящих лечение не в стенах больницы, переместят в обсерваторы. Лишь минимум граждан смогут лечиться дома, и у них должны быть соответствующие условия для этого:

«Это люди, проживающие в коттеджах, готовые соблюдать условия изоляции», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что пациенты c COVID-19 «не могут находиться в домашних условиях».