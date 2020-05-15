Женева, Швейцария, , 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

Гебрейесус отметил, что в последнее время из Европы и Северной Америки стали поступать сообщения о детях, помещённых в палаты интенсивной терапии с симптомами заболевания, похожими на болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром. По предварительной информации, данный воспалительный синдром может быть связан с заболеванием COVID-19.

По словам главы ВОЗ, важно в срочном порядке тщательно охарактеризовать этот синдром, понять его причины и описать алгоритм лечения. Гебрейесус уточнил, что ВОЗ совместно с глобальной клинической сетью разработала единое определение и формуляр отчета для данного заболевания.

Первый случай смерти ребёнка с симптомами, сходными с синдромом Кавасаки, был зафиксирован по данным Agence France-Presse, во Франции. Всего здесь было отмечено 15 подобных случаев. Ряд исследователей связывает развитие симптомов с заболеванием COVID-19, но точных сведений на настоящее время нет.

Специалисты в США, по данным телеканала CBS, зафиксировали в американском штате Нью-Йорк 64 случая госпитализации детей с воспалительным синдромом, который может быть связан с заболеванием COVID-19. В настоящее время специалисты тщательно изучают такие случаи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что случаи заболевания воспалительным синдромом у детей, предположительно связанном с COVID-19, отмечены в 17 штатах США.

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