Вашингтон, 15 мая 2020, 20:36 — REGNUM Разработчики игры Terraria опубликовали большой список изменений, которые в игру принесёт будущее обновление Journey's End. Об этом 15 мая сообщил журнал PC Gamer.
Студия Re-Logic заявила, что новое дополнение сделает игру «законченной». В публикации на форуме проекта разработчики сообщили, что в Terraria появится 1 тыс. новых предметов, мифические звери, новые режимы, погодные эффекты и даже возможность погладить собаку.
Автор статьи отметил, что объем опубликованного текста «пугает», и пошутил, что желающие ознакомиться со списком могут потратить на это всё оставшееся до релиза время.
Напомним, релиз Terraria состоялся 16 мая 2020 года,
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