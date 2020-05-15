Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Разработчики игры Terraria опубликовали большой список изменений, которые в игру принесёт будущее обновление Journey's End. Об этом 15 мая сообщил журнал PC Gamer.

Студия Re-Logic заявила, что новое дополнение сделает игру «законченной». В публикации на форуме проекта разработчики сообщили, что в Terraria появится 1 тыс. новых предметов, мифические звери, новые режимы, погодные эффекты и даже возможность погладить собаку.

Автор статьи отметил, что объем опубликованного текста «пугает», и пошутил, что желающие ознакомиться со списком могут потратить на это всё оставшееся до релиза время.

Напомним, релиз Terraria состоялся 16 мая 2020 года, т. е. девять лет назад. Игра представляет собой «пиксельную» «песочницу» (sandbox — жанр игр, в мире которых геймерам представлена большая свобода действий).

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