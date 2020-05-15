Краснодар, , 20:32 — REGNUM Мировая судья судебного участка №181 Новокубанского района Краснодарского края лишена полномочий судьи и дисквалифицирована — решение приняла квалификационная комиссия судей Краснодарского края, сообщила 15 мая пресс-служба суда. Причиной стал появившийся ранее в сети видеоролик, на котором судья пьёт из бокала произносит тост за «супертёлочку, за вредную, кричащую, истеричную, сексуальную кошечку! Вдохновляющую, радостную, не такую, как все!». Ранее судья подала заявление об отставке по собственному желанию

«Анализ данных, приведенных в ходе заседания, позволил сделать вывод о том, что мировым судьей судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края допущены нарушения норм Закона «О статусе судей в Российской Федерации» и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности», — говорится в сообщении.

В итоге квалификационная комиссия отказала героине ролика в удовлетворении заявления о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку было отказано.

«За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7 квалификационного класса», — говорится в пресс-релизе облсуда.

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