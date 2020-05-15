Салехард, , 20:31 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ по заболеваемости COVID-19 на тысячу населения и смертности на 100 тысяч населения занимает первое место в Уральском федеральном округе. Такую статистику привёл на брифинге 15 мая полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов.

Напомним, в ЯНАО на 15 мая зарегистрировано 1 548 заражённых коронавирусом. Из них 417 — население автономного округа, 1 131 — работающие вахтовым методом сотрудники предприятий на месторождениях.

Николай Цуканов сообщил на брифинге, что выводы о ситуации с коронавирусом в вахтовых посёлках в Югре и на Ямале будут сделаны. Оценку защиты вахтовиков от распространения коронавирусной инфекции в том числе дадут правоохранительные структуры, отметил он.

Однако до Ямала инфекция дошла гораздо позднее, чем в остальные уральские регионы. И это связано с перевахтовкой, когда на месторождения приехала новая партия работников.

«В тот момент было упущено несколько время. Нужно было бы провести аудит всех вахтовых поселков, всех смен, которые прилетают, которые должны улетать. Нужно было уже думать, как эти люди вернутся. Этой работой нужно было в этот момент более системно заниматься», — считает Николай Цуканов.

Кроме того, Николай Цуканов раскритиковал организацию эвакуации вахтовиков домой, которая мало кого устраивает. К примеру, прибытие бортов с вахтовыми работниками в Башкирию вызвало негодование местных властей. В свою очередь вахтовики не выдерживают двухнедельное карантинное безделье и стремятся поскорее вылететь домой, особенно когда дважды получили отрицательные анализы на коронавирус.

«Здесь, конечно, зона ответственности бизнеса должна быть», — подытожил полпред Цуканов.