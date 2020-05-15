Салехард, 15 мая 2020, 20:31 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ по заболеваемости COVID-19 на тысячу населения и смертности на 100 тысяч населения занимает первое место в Уральском федеральном округе. Такую статистику привёл на брифинге 15 мая полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов.
Напомним, в ЯНАО на 15 мая зарегистрировано 1 548 заражённых коронавирусом. Из них 417 — население автономного округа, 1 131 — работающие вахтовым методом сотрудники предприятий на месторождениях.
Николай Цуканов сообщил на брифинге, что выводы о ситуации с коронавирусом в вахтовых посёлках в Югре и на Ямале будут сделаны. Оценку защиты вахтовиков от распространения коронавирусной инфекции в том числе дадут правоохранительные структуры, отметил он.
Однако до Ямала инфекция дошла гораздо позднее, чем в остальные уральские регионы. И это связано с перевахтовкой, когда на месторождения приехала новая партия работников.
Кроме того, Николай Цуканов раскритиковал организацию эвакуации вахтовиков домой, которая мало кого устраивает. К примеру, прибытие бортов с вахтовыми работниками в Башкирию вызвало негодование местных властей. В свою очередь вахтовики не выдерживают двухнедельное карантинное безделье и стремятся поскорее вылететь домой, особенно когда дважды получили отрицательные анализы на коронавирус.