Челябинск, , 20:20 — REGNUM В Челябинской области уже снят ряд ограничений, введённых из-за COVID-19. Об этом на брифинге заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Он отметил, что уже давно и при условии соблюдения всех мер безопасности работают промышленные предприятия. Также возобновили работу ремонтные мастерские, парикмахерские, стоматологии и т.д.

При этом глава области считает, что продолжать снимать ограничения пока рано. По его словам, для принятия такого решения нужна устойчивая динамика снижения числа пациентов с коронавирусом.

«Пока её нет», — констатировал Текслер.

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