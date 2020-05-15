Харьков, Украина, , 20:10 — REGNUM О задержании за получение взятки ректора одного из харьковских вузов сообщили 15 мая в украинском МВД.

Кроме главы вуза, задержан один из проректоров этого учебного заведения. Речь идёт о взятке в размере 300 тысяч гривен, которую чиновники потребовали от предпринимателя за предоставление согласия на аренду помещений университета.

Будущий арендатор должен был перечислить деньги на счёт подконтрольного чиновникам благотворительного фонда. Предприниматель согласился, перевёл деньги, а квитанцию о переводе отдал лично ректору.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело.

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