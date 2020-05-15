Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM Свердловская область готова в поэтапному ослаблению «режима самоизоляции». Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал властей не смягчать ограничения по коронавирусу из-за высокого коэффициента распространения COVID-19 и недостаточного числа коек.

Губернатор привёл свои аргументы в пользу снижения числа ограничений. «Коэффициент распространения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,71», — написал Куйвашев. Кроме того, более половины коек под COVID-19 свободны.

Указ о смягчении особого режима пока не подписан. Изменения будут приниматься лишь после заседания оперативного штаба 18 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 2466 случаея выявления коронавирусом.

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