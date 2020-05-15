Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Студия TT Games объявила, что игра LEGO Ninjago Movie Video Game временно стала бесплатной. Об этом 15 мая сообщил портал TrueAchievements.

Раздача стартовала сегодня, 15 мая 2020 года, в 15:00 по московскому времени. Стоит отметить, что на платформах Xbox One и PlayStation она продлится всего сутки, а в сервисе Steam — до 22 мая 2020 года.

В основу LEGO Ninjago Movie Video Game легла анимационная картина «Лего Ниндзяго Фильм». Релиз игры состоялся 22 сентября 2017 года.

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