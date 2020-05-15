Тирасполь, , 19:58 — REGNUM Представители Роспотребнадзора высоко оценили организацию работы по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в Приднестровской Молдавской Республике. Как передает ИА REGNUM, об этом находящиеся в Приднестровье российские эксперты заявили на встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Это уже вторая встреча Красносельского с прибывшими в ПМР экспертами Роспотребнадзора, которые третий день работают в Приднестровье. Красносельский отметил, что эксперты уже побывали на многих объектах и могут дать обоснованную оценку антикоронавирусной деятельности в Приднестровье.

Руководитель отдела клинических исследований российского Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Татьяна Руженцова констатировала, что приднестровские медики и сотрудники служб делают все возможное для недопущения массового распространения вируса, а профилактика, защитные мероприятия, лечебный процесс организованы на достаточно высоком уровне.

При этом, по ее словам, ощущается дефицит современного оборудования и в некоторых медучреждениях — ограниченность площадей.

В ходе встречи отмечали, что в Приднестровье на сегодняшний день только один пациент коронавирусного госпиталя нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Это хороший фактор, который говорит о ранней выявляемости вируса у граждан и своевременности оказания медицинской помощи пострадавшим.

Заведующая сектором Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Татьяна Красовская отметила внимательность медперсонала и должностных лиц к замечаниям и рекомендациям.

Президент Красносельский отметил, что в случае переполненности в одном госпитале нагрузку распределяют на другие, потому что большая загруженность стационаров приводит к ухудшению качества оказания медицинской помощи. «Наша первоочередная задача — уберечь медиков. От их благополучия зависит здоровье и жизнь остальных граждан», — подчеркнул глава государства.

В Приднестровье делегация Роспотребнадзора будет работать до 17 мая. Итогом командировки российских специалистов станет оказание приднестровским медикам методической и практической помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике.

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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