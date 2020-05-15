Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Число жертв эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки увеличилось на 132 человека, сообщил 15 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что за день до этого в штате умерли от COVID-19 157 человек, поэтому можно говорить о снижении смертности.

По мнению Куомо, на данный момент уровень смертности в день снизился до показателей, которые отмечались 27 марта, а также отметил, что этот показатель ещё недавно доходил до 700 умерших в день.

Всего на территории штата Нью-Йорк в ходе эпидемии коронавируса скончались 22 170 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в США официально зафиксировано более 1,4 млн заразившихся коронавирусом и свыше 85 тыс. умерших от COVID-19.

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