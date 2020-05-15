Лондон, , 19:52 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались ещё 384 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге 15 мая министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

По его словам, общее число умерших в результате заражения коронавирусом в Великобритании возросло до 33 998 человек.

Министр также сообщил, что за сутки на территории Соединённого Королевства подтверждено 3560 новых случаев заражения вирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 236 711 человек.

Напомним, днём ранее в Великобритании скончались 428 больных COVID-19, число новых выявленных случаев заражения составило 3446.