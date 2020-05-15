Анкара, , 19:40 — REGNUM В Турции за последние сутки скончались 48 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 15 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в Турции возросло до 4055.

Министр также сообщил, что за сутки на территории страны зафиксировано 1708 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 146 457 человек.

Также, по сведениям министра, за последний день в Турции 2103 пациента с коронавирусом излечились и были выписаны из больниц, общее число выздоровевших достигло 106 133 человек.