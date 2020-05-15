Москва, , 19:39 — REGNUM Последний самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыл из Италии после оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса в подмосковный аэропорт «Чкаловский». Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

Оборонное ведомство России объявило об окончании гуманитарной операции по оказании помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Операция продлилась 55 дней.

Самолет Ил-76 ВКС России доставил на родину последнюю группу военнослужащих, а также специальную военную технику сводного отряда Минобороны РФ, обеспечивавшего проведение противоэпидемиологических мероприятий в Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии двенадцатого самолёта с российскими военными из Италии.

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