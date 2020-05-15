Челябинск, , 19:39 — REGNUM Челябинская область лучше других регионов Уральского федерального округа готова к ослаблению ограничений, введённых из-за распространения нового коронавируса. Об этом журналистам заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Он отметил, что здесь низкий коэффициент распространения коронавируса — 0,8%, а также достаточный коэффициент охвата тестированием — 77. Кроме того, процент свободных коек под пациентов с COVID-19 составляет 50,2%, пишет Накануне.Ru.

При этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что об ослаблении ограничений говорить рано, и называет ситуацию напряжённой. Его беспокоит продолжающийся рост числа заболевших.

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