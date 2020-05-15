Нальчик, , 19:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с 16 мая сняты некоторые ограничения режима повышенной готовности, введенного 19 марта. Послабления касаются открытия ряда предприятий сферы услуг и торговли, а также пребывания на улице жителей региона младше 65 лет.

Так, в числе тех, кто начнет работу уже с завтрашнего дня, парикмахерские, магазины по продаже непродовольственных товаров. При этом для них выставлены особые условия — работа парикмахерских должна осуществляться по предварительной записи, а площадь магазинов — не должна превышать 400 кв. м, при этом владельцы обязаны соблюдать строгие меры дезинфекции и социального дистанцирования.

Помимо этого, разрешены прогулки и занятия физкультурой на воздухе в группе, состоящей из не более двух человек, либо из членов одной семьи. При этом для лиц старше 65 лет режим самоизоляции сохранен.

Под запретом остались также работа ресторанов и кафе, фитнес-центров, развлекательных заведений, а также проведение массовых мероприятий, посещение парков. Сохраняется требование к ношению масок в магазинах и общественном транспорте.

Как отмечено в документе, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике ограничения будут вновь усилены.

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Напомним, по данным оперативного штаба на 15 мая, в Кабардино-Балкарии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 1619 (+71 за прошедшие сутки). Выздоровело за все время 319 человек, семеро скончались.