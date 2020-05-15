Ульяновск, , 19:27 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сегодня, 15 мая, назвал основные направления реализации социальной политики. Глава региона подчеркнул, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции «основной темой стала поддержка семей с детьми», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Сергей Морозов наградил победителей регионального конкурса «Семья года», в котором приняли участие 35 пар. В онлайн-режиме в мероприятии приняли участие конкурсанты из всех районов и городов.

Открывая мероприятие, губернатор подчеркнул, что «в крайне сложной ситуации из-за коронавирусной инфекции основной темой стала поддержка семей с детьми». Для этого в Ульяновской области разработан и действует «большой пакет» адресных мер.

«Например, это единовременная выплата в размере 7 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Эту сумму получат те семьи, у кого есть нереализованный именной капитал «Семья», а также семьи с детьми от 8 до 16 лет, не имеющие этого сертификата», — сказал Сергей Морозов.

По расчётам властей, на данные цели будет направлено более 65 млн рублей. Напомним, именной капитал «Семья» действует в Ульяновской области с 2008 года. Он предоставляется матерям (а в определенных ситуациях и отцам), у которых появился второй или последующий ребенок. При рождении первенца выплачивается 50 тыс. рублей, на второго и последующих детей предоставляется 100 тыс. рублей.

«И это не единственное дополнение к федеральным мерам поддержки в период коронавируса. Важной темой для нас является поддержка рождаемости. На сегодняшний день мы ввели дополнительную меру социальной поддержки, предусматривающую единовременную выплату молодым семьям в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребенка», — сказал губернатор, отметив, что на это потребуется в 2020 году порядка 460 млн рублей.

Кроме того, разрабатывается законопроект по поддержке обучающихся на дому детей-инвалидов, прикрепленных к образовательным организациям. Предполагается, что с нового учебного года муниципалитеты бесперебойно обеспечат их двухразовым горячим питанием либо компенсируют расходы семей. По предварительным данным, это коснется почти 1700 детей.

Сергей Морозов подчеркнул, что в планах — реформа системы обеспечения питанием детей до трех лет, кормящих матерей и беременных женщин, запуск новой системы медико-социального сопровождения беременных и семей с детьми первого года жизни, а также внедрение комплексной региональной программой оказания паллиативной помощи детям.

«Также решили, что в преддверии Дня защиты детей мы ещё рад детально обсудим с семьями региональную программу воспитания подрастающего поколения до 2024 года», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что победители региональных этапов конкурса «Семья года» примут участие во всероссийском финале. Губернатор вручил лауреатам памятные подарки и денежные призы.

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