Архангельск, , 20:20 — REGNUM В Архангельске дан старт сбору предложений по созданию объединенного региона. Жителям области и округа предложено подумать в том числе и над названием нового субъекта РФ. ИА REGNUM опросил общественность Архангельска и выяснил, что единство мнений в этом вопросе пока не демонстрируется.

Депутат Архангельского областного собрания Алексей Кувакин:

— Выбор названия — это очень важный вопрос, поскольку при объединении потеряется историческое название либо одной территории, либо сразу двух. Причём в случае потери названия «Ненецкий» придётся решать национальный вопрос. Нужно провести предварительную работу (с общественным обсуждением «на местах») с выбором 3−5 потенциальных названий, которые на референдум нужно вынести на рейтинговое голосование.

Учитель истории архангельской школы № 17 Мария Мазаева:

— Если задуматься о выборе названия для объединенного региона, то почему бы не вернуться к истокам? В далеком 1929 году был образован Северный край. Позднее было решено утвердить разделение края на пять округов, одним из которых был Ненецкий национальный округ. В 1936 году Сталинская Конституция упразднила Северный край, и на его место пришла Северная область — и ее частью по-прежнему был Ненецкий национальный округ. Возможно, возвращение к прежнему названию напомнит жителям о том, что история наших регионов неразрывно связана друг с другом.

В защиту этого варианта высказался и доктор экономических наук, профессор, советник ректора Северного (Арктического) федерального университета Альберт Сметанин:

— Мы уже были частью Северного края, и я считаю, что нужно к этому вернуться, пусть пока в усеченном варианте. Это даст нам перспективы расширения: впоследствии к Северному краю могут присоединиться Карелия, Коми и Вологодская область. Это как купить одежду на вырост. Объединенные территории имеют больше шансов на развитие, от этого выиграют все. Есть группа людей, которые считают себя поморами. Они, очевидно, предложат объединиться под названием Поморье или Поморский край. Оно не только закрывает перспективы к расширению, но и не отвечает интересам всех жителей территории. Как оно будет связано, например, с Вельском, расположенным на юге Архангельской области? Поморьем эта территория станет, если глобальное потепление растопит весь лед Арктики.

Использование поморских корней в названии, напротив, будет удачным позиционированием региона, считает социальный инженер Вадим Трескин:

— Поморско-ненецкий край — устойчивый топоним для культурно-географического и ценностного позиционирования региона с признанием заслуг населяющих его издревле людей. Задача новых руководителей региона — объяснить общее благо общепринятого позиционирования, способного привлечь внимание и инвестиции людей, бизнеса и государства. В любом случае именно ориентирование на коммуникации посредством речной и морской сети способно придать новое дыхание региону. Все богатые регионы тяготеют к водным пространствам, портам и коммуникациям.

Не отказываться от Поморья в названии предлагает и экс-советник мэра Архангельска, член «Единой России» Кирилл Кольцов:

— Мне кажется, ближе всего нашим людям будет название Поморский край. Жители Архангельской области четко ассоциируют себя с Поморьем. С этим названием они объединились в борьбе с идеей завоза мусора в регион и фактически снесли прежнего губернатора. Поморье соответствует духу и настроениям территории. Поморы были свободные люди, не знавшие крепостного права, но мужественные и много сделавшие для укрепления позиций нашей державы на Севере и в Арктике.

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов:

— Я бы предложил назвать регион Архангельским краем. Поморье — это особая территория побережья Белого моря. А Север — понятие слишком общее. Исторически всегда была Архангельская губерния, и территория округа всегда в неё входила.

Депутат Архангельского областного собрания, руководитель рабочей группы по подготовке предложений по объединению Архангельской области и НАО Виталий Фортыгин:

— Свои предложения на этот счет обязательно должны высказать жители и Ненецкого округа, и Архангельской области. Необходимо прежде всего руководствоваться мнением общества. На мой взгляд, слово «Северный» обезличивает нашу территорию, не выражает ее особенность, а Поморье — это только отдельная часть нашего региона. Архангельский край — звучит уместнее.

Объединение регионов — не повод менять название, уверен председатель Архангельского регионального отделения «Союза садоводов России», экс-депутат Архангельского областного Собрания Михаил Силантьев:

— Название Архангельской области менять вряд ли у кого рука поднимется! Ведь это старейшая губерния России! В случае объединения АО и НАО вообще ничего не изменится! Ведь даже согласно Конституции РФ НАО сегодня находится на территории Архангельской области. Да, сделали его отдельным субъектом в своё время, но искусственно — что это за субъект, у которого даже своей собственной территории нет? Поэтому и референдум лишь приводит в соответствие нормы закона и убирает лишние атрибуты власти — отдельного губернатора, парламенты, администрации и пр. чиновничество. Для 44 тысяч населения иметь такую бюрократическую машину не нужно. Муниципальные органы власти останутся те же. Таким образом, практически ничего не изменится — уменьшится лишь бюрократический аппарат. В этом случае Архангельская область начнёт единое правоприменение своего законодательства на всей собственной территории! Так что менять при этом наше древнее название не для чего.

Депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев:

— Во многих, в том числе и юридических, аспектах Архангельская область и НАО — один так называемый матрёшечный регион. Он так и называется: Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Но речь ведь идёт не об объединении двух субъектов в один, а о лишении НАО автономии. Поэтому, как бы ни называлось это образование, НАО станет просто отдаленной территорией, которую совокупному бюджету будет не на что содержать. Достаточно посмотреть на граничащий с ним Мезенский район, чтобы заглянуть в потенциальное будущее автономного округа.

Депутат Архангельского областного собрания Надежда Виноградова:

— Мне нравится название Поморский край. Северный край тоже звучит красиво. Но как бы это ни звучало, надо понимать, что смена имени потребует больших ресурсов. На данном этапе гораздо важнее решить экономические проблемы, помочь Ненецкому округу выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы. Решение об объединении будет принято по итогам референдума.