Челябинск, , 19:13 — REGNUM В городе Коркино Челябинской области директор фирмы возместила в бюджет неуплаченные налоги и штрафные санкции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Речь идёт о сумме более 20 млн рублей. Следователи пришли к выводу, что в 2014—2016 годах подозреваемая представила в налоговые органы заведомо ложные данные, которые дали ей возможность занизить размер налога на прибыль и получить вычеты по НДС.

Всего дама уклонилась от уплаты налогов на сумму более 15 млн.рублей. После возбуждения уголовного дела она возместила ущерб вместе со штрафными санкциями. В связи с этим дело против неё прекращено.