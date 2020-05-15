Воронеж, , 19:07 — REGNUM Общегородской выпускной в Воронеже официально отменён, о решении сообщили 15 мая в пресс-службе мэрии.

«К сожалению, распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в проведение множества запланированных мероприятий, как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Министерство просвещения допускает очередной перенос проведения единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний период, а это значит, что дата окончания итоговой аттестации выпускников остается открытой. В связи с этим было принято решение отказаться от проведения общегородского выпускного в текущем году», — сообщили в пресс-службе мэрии .

Общегородской выпускной в Воронеже в 2020 году был запланирован на 26 июня, по данным мэрии, он должен был собрать более четырёх тысяч выпускников городских школ.