Оттава, , 19:04 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Канаде 73 тыс., из них летальным исходом завершились почти 5,5 тыс. заболеваний, сообщает 15 мая министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране было выявлено 1293 новых факта заражения, а скончались от вызванных коронавирусом болезней 162 человека.

Всего признано заразившимися 73 829 человек, а в списках умерших числится 5499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая ВОЗ зафиксировала во всем мире свыше 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 294 тыс. заболевших умерли.

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