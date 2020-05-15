Рим, , 19:00 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 15 мая, в Италии умерли 31 610 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 242, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 262.

Выздоровели 120 205 человек, за день этот показатель увеличился на 4917 (днем ранее — на 2747).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 789 (днем ранее — на 992). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 223 885. В настоящее время заражены 72 070 человек — на 4370 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.