Афины , , 18:52 — REGNUM В Греции за истекшие сутки умерли от COVID-19 четыре человека, а также выявлены 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 15 мая вна брифинге представитель министерства здравоохранения по коронавирусу Сотирис Циодрас.

По его словам, на сегодняшний день в стране подтверждены 2810 случаев заражения, причём резкий рост новых случаев связан со всплеском инфекции в цыганском посёлке в городе Лариса в центральной Греции.

Кроме того, после смерти за последние сутки четверых пациентов, общее число жертв эпидемии в Греции составило 160 человек.

Отмечается, что средний возраст умерших от COVID-19 составляет 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 11 марта официально объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

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