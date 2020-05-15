Екатеринбург, 15 мая 2020, 18:48 — REGNUM Уральский федеральный округ занимает шестое место среди других аналогичных образований России по COVID-19. Об этом журналистам заявил полпред Николай Цуканов.
Он отметил, что коэффициент заболеваемости в УрФо составляет 0,59 на тысячу населения. Далее следуют Южный и Сибирский федеральные округа, отметили в полпредстве.
Лидером по данному показателю является Центральный округ. За ним следуют Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский Дальневосточный.