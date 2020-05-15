Йошкар-Ола, , 18:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 мая провели 29 709 лабораторных исследований на коронавирус. Только за минувшие сутки проведено 850 тестов, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 было предложено проводить платные анализы на коронавирус для всех желающих на территории республики, что позволит увеличить объём проводимых исследований. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поддержал эту инициативу.

Уточняется, что после майских праздников распространение коронавируса в республике несколько ускорилось. Евстифеев отметил, что необходимо вернуться в ту линейку, которая была — 20 случаев и ниже, и идти вниз.

Глава регионального минздрава Марина Панькова уточнила, что в республике на сегодня развернуто 590 коек в 8 медицинских организациях. Средняя наполняемость отделений для лечения пациентов с COVID-19 составляет 310 пациентов за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая в Марий Эл выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено с момента начала наблюдений 1078 случаев заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 809 жителей региона, за минувшие сутки выписан 51 человек. Семеро граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

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