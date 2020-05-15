Черкесск, , 18:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируют увеличить число медицинских работников, которым положена выплата стимулирующих надбавок за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом. Об этом сообщили в минздраве региона.

«Количество медработников на получение региональных и федеральных выплат будет увеличено. Речь идет о медиках, работающих с людьми с COVID-19», — заявил начальник госпиталя, развернутого на базе противотуберкулёзного диспансера, Смаил Байрамуков. ⠀

Он также отметил, что за прошедший период все медики, находившиеся на передовой борьбы с коронавирусом, надбавки уже получили в полном объеме.

Напомним, по данным оперативного штаба на 15 мая, в Карачаево-Черкесии у 614 жителей подтверждено наличие коронавиурса. За прошедшие сутки их число выросло на 26 человек. Выздоровели за все время 129 пациентов, скончались трое.