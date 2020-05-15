Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Экоактивистку Грету Тунберг позвал на передачу, посвящённую пандемии COVID-19, наряду с медиками и экспертами телеканал CNN. Прямой эфир телепередачи состоялся вечером 14 мая.

На выпуск телепрограммы под названием «Коронавирус — факты и страхи» (Coronavirus — Facts and Fears) были приглашены четыре участника. Кроме постоянного медэксперта доктора Санджая Гупты, в передаче приняли участие директор Центра по контролю и профилактике США Ричард Бессер, экс-министр здравоохранения и соцслужб США Кэтлин Сибелиус и 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

Неожиданное перевоплощение Греты Тунберг из экоактивистки в эксперта по коронавирусу вызвало бурную реакцию пользователей. На сайте телеканала в интернете появились множество шуток и мемов, посвящённых юной экоактивистке. В частности, пользователи предлагали телеканалу пригласить в качестве экспертов «по всему на свете» персонажей мультфильмов и кинокомедий.

К чести Тунберг стоит отметить, что она не стала обращать внимание на насмешки, не стала называть себя экспертом, а отметила вклад учёных и медиков в борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Греты Тунберг передать в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) собранные для неё $100 тыс. (7,4 миллиона рублей).

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