Кишинёв, , 18:40 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдавии увеличилось за сутки на 192, достигнув общего числа в 5745 человек, сообщает 15 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Кроме того, по данным ведомства, всего с начала эпидемии в стране умерли 202 человека.

В Молдавии с 15 мая завершится время действия режима чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса.

На сегодняшний день остается приостановленным авиасообщение с другими странами, закрыты наземные границы. Остаются под запертом массовые мероприятия, отменены все занятия в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировано свыше 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 294 тыс. человек умерли от болезней, вызванных инфекцией.

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