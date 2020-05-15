Ижевск, , 18:38 — REGNUM В Удмуртии в рамках акции «Носи маску правильно», которая стартовала 14 мая, волонтёры раздали жителям республики на остановках общественного транспорта уже 7 тыс. защитных масок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Смысл акции очень простой — мы хотим, чтобы соблюдение масочного режима стало новым культурным кодом. Надо понимать, что пока это наша новая реальность, новые правила жизни», — отметил руководитель аппарата главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Он уточнил, что акция по раздаче масок будут проходить во всех городах республики, количество масок, которые получат жители региона — не ограничено.

«В республике достаточное количество средств индивидуальной защиты и предприятий, выпускающих маски», — заверил Смирнов.

По его словам, сейчас в республике в различных акциях принимают участие около 1 тыс. волонтёров. Все они соблюдают меры предосторожности, обеспечены средствами индивидуальной защиты, перед началом рабочего дня и в его завершение у добровольцев измеряется температура.

Как сообщало ИА REGNUM, раздачи масок в рамках акции «Носи маску правильно» состоятся 16 и 18 мая в Ижевске. Акция пройдет завтра, 16 мая, с 10:00 до 11:00 на остановках Центральная площадь», «Северный микрорайон» — в сторону Воткинского шоссе, «Кинотеатр «Октябрь» — в сторону центра, трамвайной остановке «Парк Кирова» — в сторону центра.

18 мая волонтёры будут работать в течение часа с 7:30 на остановках «Улица Коммунаров» — в сторону центра, «Госархив» — в сторону завода «Нефтемаш», трамвайную остановку «Улица Т. Барамзиной» — в сторону центра, «Улица Селтинская» — в сторону центра.

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