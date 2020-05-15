Владимир, , 18:37 — REGNUM Во Владимирской области волонтёры передали планшетные компьютеры пяти многодетным семьям, дети которых в условиях самоизоляции находятся на дистанционном обучении. Об этом ИА REGNUM рассказал волонтёр Михаил Мойсеянчик.

Акцию во Владимирской области организовали Общероссийский народный фронт и благотворительная организация «Российский детский фонд», которая выступает как НКО-оператор. Они занимаются логистикой и составляют списки семей, которым постоянно нужна помощь, — всего в регионе таких семей 600. При поступлении техники её распределяют между семьями из этого списка по запросу.

14 мая волонтёры посетили семью Акимовых в Лакинске. Они воспитывают пять детей, четыре из которых сейчас находятся на дистанционном обучении. Так как им технически тяжело учиться на одном компьютере, семья получила от волонтёров планшет.

Акцию по сбору техники организовали всего две недели назад, и за это время от благотворителей получили 50 единиц техники планшеты, ноутбуки и мониторы. В основном, это уже бывшая в употреблении техника в рабочем состоянии. Её пригодность к дальнейшей работе еженедельно оценивает технический специалист. Например, недавно один из наших благотворителей, доктор экономических наук, привёз сразу 15 мониторов, которые устарели и были списаны в учебном заведении.

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