Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Свердловский области состоялось онлайн-совещание, посвященное помощи некоммерческим организациям региона в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Проблемы работы сектора и актуальные меры поддержки НКО обсудили представители министерств и общественности.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов рассказал, что в условиях сложившейся экономической ситуации в адрес губернатора и правительства участились обращения от представителей некоммерческого сектора по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Федеральным правительством уже разработан пакет антикризисных мер для некоммерческих организаций. 11 мая президент озвучил новые направления поддержки НКО», — рассказал Алексей Орлов.

Кроме того, федеральным правительством прорабатывается механизм ежемесячных выплат сотрудникам социально ориентированных НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку.

«Тем не менее, нам необходимо посмотреть, как складывается текущая ситуация в некоммерческом секторе нашего региона, узнать, какие предложения есть у организаций по мерам поддержки, помимо тех, что уже реализованы», — подчеркнул Алексей Орлов.

Участие в совещании приняли представители министерств и общественных организаций. Представители отраслевых ведомств, которые находятся в непосредственном взаимодействии с некоммерческими организациями рассказали о том, какие меры поддержки есть и какие новые меры предприняты в сложившихся условиях.

«Я разделяю тревогу неправительственных организаций. Отмечу, что в выступлениях представителей министерств звучало тревоги не меньше чем у нашего гражданского общества. Я убеждена, что гражданское общество выйдет из истории с пандемией подготовленным к началу работы более, чем другие организации. У нашего гражданского общества всегда была своя мотивация, оно никогда не росло и не развивалось в тепличных условиях и поэтому — справимся. Самое важное, что эта работа начата, люди услышаны», — отметила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева рассказала, что в бюджете министерства предусмотрены средства на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты, на компенсацию за предоставление социальных услуг поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр, на финансовое обеспечение затрат НКО, связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг.

«Для сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов министерство также оказывает поддержку предприятиям, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в постановление правительства области в части предоставления организациям субсидий на частичное возмещение затрат на коммунальные услуги. Также НКО предоставлена возможность отсрочки предоставления отчетности», — рассказала Ирина Чернышева.

Руководители НКО также внесли предложения об организации помощи некоммерческому сектору.

Алексей Орлов подчеркнул, что необходимо создать условия и обеспечить реализацию всех принятых на федеральном уровне мер поддержки. Он поручил проработать вопросы по созданию эффективных информационных каналов прямой связи с НКО, перераспределению средств в пользу некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по поддержке свердловчан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлению сроков реализации социально значимых проектов и сроков предоставления отчетности социально ориентированными НКО, а также проработать вопрос об организации сохранения объема закупок у поставщиков социальных услуг.