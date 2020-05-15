Москва, , 18:15 — REGNUM Столетний ветеран Великой Отечественной войны и активный работник Московского комитета ветеранов войны Борис Андреевич Новиков был выписан из больницы после прохождения лечения от COVID-19. Об этом 15 мая сообщил РЕН-ТВ.

Пожилой пациент был госпитализирован в Университетскую клиническую больницу № 2 МГМУ имени Сеченова в конце апреля. Как рассказали медики, пациенту потребовалось эффективное лечение, кислородная поддержка. Лечение пациента в таком солидном возрасте и с сопутствующими заболеваниями медики восприняли как вызов их профессиональным качествам.

Для ветерана было подобрано индивидуальное лечение, благодаря которому врачам удалось взять ситуацию под контроль, реанимация пациенту не потребовалась. Всего столетний мужчина провёл в клинику чуть больше двух недель.

Медики поздравили ветерана с 75-летием Дня Победы прямо в больнице, а при выписке подарили ему цветы и назвали его самым примерным своим пациентом.

Борис Андреевич Новиков является подполковником в отставке. В период Великой Отечественной войны он воевал во 2-й Гвардейской армии. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выздоровлении столетней пациентки от коронавирусной инфекции московскими врачами. Женщина попала в больницу незадолго до своего столетнего юбилея.

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