Пушкин, Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В городе Пушкин под Петербургом открыли медицинский центр Минобороны на 60 коек на территории 442 военного клинического госпиталя.

Медцентр в Пушкине Пресс-служба ЗВО

15 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и начальник филиала окружного военного клинического госпиталя ЗВО подполковник медицинской службы Аким Мурсалов доложили президенту Владимиру Путину о готовности стационара.

Модульный корпус госпиталя был возведён менее чем за два месяца. Он полностью подготовлен для лечения инфекционных больных, в том числе зараженных коронавирусом, в нем учтены все требования для инфекционных стационаров, обеспечена безопасность персонала.

В отделении реанимации подготовлено десять инфекционных боксов. Все они оснащены аппаратами ИВЛ и ЭКМО. Оборудованы кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии, а также рентгеновский кабинет.

Подготовлены транспортировочные боксы для перемещения инфекционных больных. Госпиталь будет принимать на лечение военнослужащих и членов их семей, а также военных пенсионеров. При необходимости ‑ и гражданских тяжелобольных COVID-19.

«За 57 суток возведён медцентр на 60 койко-мест общей площадью 6 тыс. 100 кв м. В его составе 10 реанимационных палат. Он укомплектован 25 врачами, 47 медсестрами, 45 санитарами», — сообщил подполковник Аким Мурсалов.

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