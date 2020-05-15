Владикавказ, , 18:14 — REGNUM В Северной Осетии увеличился поток пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него. Из-за этого в медучреждениях региона возникла проблема с коечным фондом. О ней в прямом эфире на телеканале «Осетия Ирыстон» сообщила заместитель главного врача Республиканской клинической больницы скорой помощи (РКБСМП) Алла Цкаева.

«Из 130 реанимационных коек сегодня заняты все. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 человек. Даже несмотря на то, что парк ИВЛ расширяется, их катастрофически не хватает», — цитирует врача портал «15-й регион».

По словам Цкаевой, в стационаре РКБСМП находятся 440 пациентов. Из-за того, что мест не хватает, часть больных размещены в Ардонской ЦРБ.

По данным минзрава РСО-Алании, в республике на 15 мая в стационары госпитализированы 879 пациентов. В реанимации находятся 60 человек, 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За все время число выздоровевших составило 903 человека, в том числе 106 из них за прошедшие сутки. Не удалось спасти 14 пациентов, скончавшихся от осложнения.