Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM В Петербурге восемь медиков получили компенсации по 300 тыс. рублей за заражение коронавирусом на работе. Об этом 15 мая сообщили в Смольном.

«На сегодняшний день выплаты по 300 тысяч рублей получили 8 медиков. Членам семьи одного медработника, умершего из-за заражения COVID-19, выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей», — заявили в городской администрации.

Чиновники утверждают, что упростили процесс подачи документов для получения единовременных компенсаций.

Для медработников открыли горячую линию по номеру 122, где они могут получить подробные консультации по этим выплатам.

Напомним, в Петербурге медикам, ставшим инвалидами из-за заражения коронавирусом обещано по 500 тыс. рублей, а семьям умерших — по 1 млн рублей.

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