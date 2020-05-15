Цхинвал, , 17:58 — REGNUM Власти Южной Осетии приняли решение о продлении запрета на пересечение границыс Россией в рамках мер по борьбе с распростаранением коронавируса до 25 мая включительно. Об этом 15 мая сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.

Ранее Южная Осетия в связи с выявлением на территории республики первых случаев заражения коронавирусом полностью закрыла границу для всех без исключения граждан и грузового автомобильного транспорта на период с 10 по 17 мая.

Согласно последним официальным данным, в Южной Осетии выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 1 июня.

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