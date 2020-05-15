Кострома, 15 мая 2020, 17:55 — REGNUM В Костромской области коронавирусом заразились 30 работников учреждений здравоохранения. Об этом 15 мая ИА REGNUM рассказала заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина.
Из них 10 человек — врачи и средний медицинский персонал государственных учреждений. Остальные «здравоохранители» работают в системе РЖД или вернулись на лечение в область из Ярославля или Москвы. Пор словам Ерёминой, случаев заражения пациентов от инфицированных врачей в области не было.
На данный момент лечение от коронавируса продолжают 6 работников учреждений здравоохранения, от инфекции в области пока не умер ни один медик.
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