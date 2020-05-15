Волгоград, , 17:57 — REGNUM Астраханский путепровод, соединяющий Центральный и Ворошиловский районы, начали ремонтировать в Волгограде. Подрядная организация восстановит 8,5 тысячи квадратных метров покрытия, сообщили 15 мая в пресс-службе мэрии.

Движение по мосту не перекрывают, рабочие ограничивают проезд транспорта только на том участке, где работает спецтехника. Сначала дорожники снимут старое полотно, затем уложат два слоя асфальтобетонной смеси — выравнивающий и финишный, всего 8,5 тысячи квадратных метров покрытия. В рамках реконструкции объекта также заменят бордюрные ограждения, восстановят колодцы. Работы проводятся по линии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проезжую часть моста не обновляли свыше 15 лет.