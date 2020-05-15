Грозный, , 17:43 — REGNUM В Чечне эпидемиологическая обстановка по коронавирусу находится под контролем. В последние дни отмечено ее улучшение. В республике число выздоровевших превысило общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в ближайшее время будут приняты решения по возможным вариантам выхода из режима самоизоляции.

«Я призываю граждан не поддаваться панике, не распространять недостоверные слухи, проявить терпение. На данном этапе рассматривается несколько вариантов выхода из самоизоляции. Все принятые оперативным штабом решения доведём до населения в ближайшее время», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Чечне за все время выявлен 891 случай заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 15 мая число выздоровевших составило 529 человек. Умерли за это время девять пациентов.