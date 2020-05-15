Пенза, 15 мая 2020, 17:47 — REGNUM В Пензенской области до 31 мая включительно продлили режим повышенной готовности со всеми действующими ограничениями, сообщила 15 мая руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.
Напомним, что власти Пензенской области уже продлевали режим повышенной готовности до 17 мая. Ранее его уже продлевали до 11 мая.
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В регионе в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 15 мая лабораторно подтвердился 61 новый случай заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано по региону 985 положительных тестов на коронавирус.
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