Белград, , 17:39 — REGNUM В Сербии за прошедшие сутки от COVID-19 умер один человек, поэтому общее число жертв эпидемии достигло 225, сообщает 15 мая сербский минздрав.

По данным ведомства, с начала пандемии коронавируса в стране было выявлено свыше 10,4 тыс. зараженных, из которых 4301 человек признан выздоровевшим.

«К четвергу выявлены 64 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составляет 10 438 человек. За прошедшие сутки скончался один пациент, всего с начала пандемии умерли 225 человек», — указано в сообщении минздрава Сербии. Отмечается, что выздоровели 4 301 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии с 4 мая начали отменять ограничительные меры, открывать рестораны, кафе и торговые точки. С 18 мая запланировано возобновление пассажирских авиаперевозок.

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