Брянск, , 17:39 — REGNUM Уголовное дело после подкупа подозреваемого возбудил сотрудник отделения полиции Клетнянского района Брянской области. Полицейского уличили в нарушении закона и уволили из правоохранительных органов, сообщили 15 мая в пресс-службе регионального УМВД.

По данным служебной проверки, полицейский «путём подкупа и уговоров подозреваемого получил показания, содержащие заведомо ложные обстоятельства совершения им преступления». На основании этого он возбудил уголовное дело о краже, а подозреваемый подвергся незаконному преследованию.

В отношении полицейского возбуждено дело о превышении служебных полномочий, он уволен по дискредитирующим основаниям и понесёт наказание. Его непосредственного руководителя также привлекут к строгой дисциплинарной ответственности «за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом».