Воронеж, , 17:36 — REGNUM Срок выхода Воронежской области на плато по коронавирусу назвали в территориальном управлении Роспотребнадзора по региону. По информации ведомства, выход области на плато ожидается после 23 мая.

«По завершении максимального инкубационного периода, прошедшего после майских праздников и возобновления деятельности промышленных предприятий», — цитирует пресс-служба правительства Воронежской области главу регионального управления Роспотребнадзора Игоря Механтьева.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что вопрос о смягчении мер самоизоляции в регионе может быть рассмотрен на следующей неделе.

На данный момент в регионе подтверждено 1 тыс. 074 случая заражения коронавируса. За сутки подтверждено 46 положительных тестов.