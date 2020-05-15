Калуга, , 18:06 — REGNUM В Калуге 37-летний безработный осуждён к пяти годам и двум месяцем лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным за публичное оправдание терроризма, совершенное через интернет. Об этом 15 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что калужанин изготовил и разместил на своей странице в социальной сети публикации о террористическом акте. Свои тексты мужчина снабдил высказываниями, оправдывающими терроризм. Посетители страницы знакомились с публикациями, отмечали их, как понравившиеся, и комментировали. Преступление было выявлено управлением ФСБ России по Калужской области.

Судом апелляционной инстанции приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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